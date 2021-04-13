Доверчивые казахстанцы отдали почти 4 млн тенге за несуществующий BMB X5

Телефонный мошенник из Павлодарской области обманул 39 человек, сообщает zakon.kz.

По данным полиции области, 41- летний житель звонил на произвольно набранные абонентские номера и представлялся сотрудником крупной компании по производству бытовой техники

В ходе телефонного разговора сообщал о прошедшем розыгрыше в компании под названием "Счастливый номер", в котором ответивший на его звонок абонент стал победителем бытовой техники или главного приза автомобиля марки "BMB X5". Для отправки приза мужчина просил отправить ему денежные средства путем пополнения баланса абонентского номера. После получения денежных средств подозреваемый отключал телефон и на связь не выходил, - отметили в ведомстве.

От мошеннических действий мужчины пострадали 39 человек.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК. На сегодняшний день зарегистрировано 39 фактов, общий ущерб составляет порядка 3 700 000 тенге. Подозреваемый содержится под стражей, - заключили в ведомстве.