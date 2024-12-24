Казахстанцы отдали почти 25 млн тенге на несуществующие турпутевки

Жительница Караганды продавала казахстанцам несуществующие турпутевки, сообщает Zakon.kz.

По информации Верховного суда от 24 декабря 2024 года, имея опыт работы в сфере туристских услуг, а также офис в городе и клиентскую базу, подсудимая основала и возглавила ТОО с соответствующим направлением услуг.

"С декабря 2022-го по август 2023-го она обманула 21 клиента. Злоупотребляя доверием, и, заключив с ними договоры на туристическое обслуживание, реализовала им путевки в страны ближнего и дальнего зарубежья, заведомо не имея намерений по исполнению обязательств. По заключенным договорам с потерпевшими директор ТОО похитила более 24 млн тенге", – сообщили в суде.

Например, житель Астаны, решив с семьей полететь на отдых в Турцию с 4 по 10 августа 2023 года, выбрал и оплатил путевки на пять человек на сумму 2,5 млн тенге. Узнав, что на его семью вылет из столичного аэропорта и гостиница в Турции не забронированы, выехал в Караганду, где директор ТОО сообщила ему о возникших у нее проблемах, обещала вернуть деньги, но отдала только 380 тыс. тенге.

В суде подсудимая признала предъявленные гражданские иски в полном объеме, но вину не признала и просила оправдать.

"Казыбекбийский райсуд Караганды, рассмотрев уголовное дело в отношении подсудимой, обвиняемой в мошенничестве, признал смягчающими обстоятельствами наличие на иждивении престарелых родителей и отсутствие судимости, отягчающих – не установлено", – отметили в суде.

Женщину лишили свободы на четыре года шесть месяцев. Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Накануне, 23 декабря, стало известно о депортации из России в Казахстан женщины, которая собрала с алматинцев свыше 3,7 млрд тенге якобы за участие в долевом строительстве.