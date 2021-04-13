Сына Жириновского избили во Внуково

Сын бывшего главы Северной Осетии избил сына Владимира Жириновского в аэропорту Внуково. Они вместе прилетели из Владикавказа, сообщает zakon.kz.

Как сообщается в Telegram-канале Baza, драка произошла 12 апреля около 23:00. Зелимхан Битаров (на фото справа), сын Вячеслава Битарова, которого буквально на днях отправил в отставку президент России, что-то не поделил с внебрачным сыном главы ЛДПР, Олегом Эйдельштейном.

Скорее всего, спор был политическим - Эйдельштейн также связан с Осетией (он участвовал в последних выборах в парламент республики). Впрочем, дракой это назвать сложно - Битаров попросту избил Эйдельштейна, нанеся ему как минимум 4 удара в голову. Сын Жириновского написал заявление в полицию, - говорится в сообщении.