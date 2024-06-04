Суд в Москве признал внебрачного сына Жириновского

Никулинский районный суд Москвы признал Олега Эйдельштейна сыном покойного лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского, сообщает Zakon.kz.

Согласно изданию "Известия", суд удовлетворил иск Эйдельштейна о признании отцовства.

Однако от комментариев мужчина отказался.

Примечательно, что внебрачный сын подавал иск о признании отцовства еще летом 2023 года для реализации своих наследственных прав.

По данным из различных источников, Олег Эйдельштейн родился в 1986 году. Лидер ЛДПР представил сына общественности в 2017 году.

Владимир Жириновский скончался в возрасте 75 лет 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.

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