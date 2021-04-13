Врачи рассказали о состоянии Навального, который уже две недели держит голодовку

У объявившего две недели назад голодовку Алексея Навального не подтвердили туберкулез и коронавирус, передает zakon.kz.

По вопросу самочувствия осужденного А. Навального сообщаем, что ему 6 апреля врачами-специалистами проведено полное медицинское обследование, клинико-лабораторные и диагностические исследования, в том числе на новую коронавирусную инфекцию и туберкулез. По результатам исследования диагнозы не подтвердились, - сообщили ТАСС в управлении ФСИН России по Владимирской области.

В ведомстве отметили, что "консилиум врачей оценил состояние здоровья осужденного как удовлетворительное".

Навальный переведен из медсанчасти в отряд колонии в связи с улучшением здоровья.

С 5 по 9 апреля осужденный А. Навальный находился в медико-санитарной части ИК-2 по Владимирской области под постоянным наблюдением медицинских работников. 9 апреля в связи с улучшением состояния здоровья осужденный был переведен обратно в отряд. управление ФСИН России по Владимирской области

Также в управлении заверили, что питание осужденных организовано согласно требованиям действующего законодательства.

5 апреля стало известно, что Алексей Навальный, отбывающий срок по делу "Ив Роше" в исправительной колонии №2 во Владимирской области, был переведен в медсанчасть с симптомами ОРЗ, признаки которого у него были выявлены во время плановой диспансеризации.