"Живем с крысами и дышим ядом" - сельчане о невыносимом соседстве с элеватором в СКО

Жители села Смирново Аккайынского района Северо-Казахстанской области жалуются на невыносимое соседство с элеватором, передает zakon.kz.

По данным телеканала "Астана", предприятие построено всего в нескольких десятках метрах от жилых домов. Сельчане уверены, что оно буквально губит их здоровье. Жители просят закрыть элеватор, но местные власти боятся, что это ударит по экономике региона.

Ни дышать нечем, ни спать не могу, скорую не могу вызвать, - жалуется жительница села Смирново Светлана Шостак, страдающая гипертонией и хроническим бронхитом.

Отмечается, что до такого состояния 57-летнюю женщину довело соседство с элеватором.

По словам сельчан, когда весной начинается протравка семян, они вынуждены вдыхать все ядохимикаты, а когда наступает уборочная страда, то покоя от "КамАЗов" нет ни днем ни ночью. К тому же, как жалуются местные жители, крысы в домах ходят толпами.

Мы здесь задыхаемся. У нас очень много сейчас стало грызунов. Дышать невозможно, во время уборки летит пыль на наши дома. Кто дал разрешение именно на этом расстоянии от жилых домов построить элеваторы? Мы устали от всего, от этой грязи и воды. Посмотрите, что у нас вокруг творится, одно название, что улица, посреди столбы стоят. жительница села Смирново Надия Кокиева

По словам жителей села Смирново, сточные воды предприятие сбрасывает прямо на улицу, и они плавно перетекают в водопровод - такую воду они вынуждены пить.

Всего неподалеку находится три элеватора. Жильцам в 2019 году удалось добиться закрытия одного из них.

Как говорят местные жители, документально строения оформлены как склады или производственные площадки, поэтому они вполне законно могут находиться на расстоянии 50 метров от жилых домов.

Когда вызвали департамент экологии, подтвердилось, что по факту это не производственная площадка, а элеваторы и санитарная зона вообще нигде не была установлена. Наши права нарушены. По всем официальным ответам здесь находится производственная площадка, хотя по факту идет загрузка, погрузка зерна, выполняли полностью функции элеватора. жительница села Смирново Любовь Павлик

По словам местных чиновников, повлиять на работу предприятия они не в силе, так как это - частная собственность. По их мнению, закрытие стратегически значимого для села объекта нанесет громадный урон экономике.

Он сказал, люди ко мне пришли. И он сказал, что в 18:00 будет останавливать работу и он останавливал, чтобы вечером люди отдыхали. Там столько людей работает, люди безработные станут. Я думаю, закрывать нельзя такие объекты – это же промышленные объекты. аким Смирновского сельского округа Асхат Хамзин

Жители села Смирново страдают аллергией и жалуются на проблемы с дыханием из-за постоянных выбросов газа, ядохимикатов и витающих в воздухе остатков продукции. Однако они не могут доказать, что причина - в соседстве с элеватором. Сделать такую экспертизу, как сообщили сельчанам, возможно лишь в Нур-Султане и за баснословные деньги, но они не могут себе этого позволить.

Как сообщается, жители десятков домов села Смирново написали письма в прокуратуру и министерство здравоохранения, и надеются, что вышестоящие органы помогут им решить их проблему.