Рамзан Кадыров: Кто дал моральное право Навальному упоминать Коран

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что политик Алексей Навальный не имеет морального права упоминать Коран, сообщает zakon.kz.

Кадыров обвинил оппозиционера в намерении использовать священную книгу для достижения политических целей.

13 апреля Алексей Навальный, находящийся в ИК-2 Владимирской области, сообщил, что руководство колонии не выдает ему Коран и другие принадлежащие ему книги. Господин Кадыров обратился к сотрудникам колонии с просьбой не позволять Алексею Навальному "сеять межконфессиональную вражду".

Кто дал моральное право Навальному упоминать Священный Коран? — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

По его словам, давать Коран заключенному можно только в том случае, если он "искренне раскаивается, хочет встать на путь истины, принимает ислам и всем сердцем желает услышать слово Всевышнего (в чем я сомневаюсь)".

Но если иначе, то Коран не такая книга, чтобы позволять ему трогать ее своими грязными руками,— заявил глава Чечни.

Рамзан Кадыров назвал Алексея Навального исламофобом и заявил, что тот "пытается использовать Священное Писание в своих политических целях и обязательно будет использовать цитаты для провокаций, как это давно научились делать в Европе". Господин Кадыров упрекнул политика том, что он пытается заработать расположение мусульман и "дешевым способом реабилитироваться".