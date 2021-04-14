Нигматулин: Своевременность ратификаций соглашений важна для интеграционных процессов

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на важности своевременного прохождения внутригосударственных процедур ратификации международных договоров несмотря на пандемию, сообщает zakon.kz.

Вопрос был поднят на пленарном заседании Мажилиса в ходе рассмотрения законопроекта о ратификации поправок в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызстаном Договора о ЕАЭС, отдельных международных договоров, входящих в право Союза, и актов его органов в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе.

Поправками предусматривается продление на один год, с учетом даты подписания документа - на 2020 год, действия переходного периода по применению Кыргызстаном пониженных ставок ввозных таможенных пошлин.

В связи с этим депутаты поинтересовались у разработчика законопроекта – министерства торговли и интеграции, почему законопроект был внесен на ратификацию только через год.

По словам разработчиков, основной причиной такого промедления стало влияние пандемии коронавируса.

Вместе с тем Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, отметив, что нормы документа несмотря на промедление процедуры ратификации позволяют реализовать договоренности глав государств, акцентировал внимание на необходимости своевременного прохождения внутригосударственных процедур ратификации международных договоров несмотря на пандемию.

Ряд министерств систематически нарушают сроки процедур ратификации международных договоров. Вы больше года проводили внутригосударственные процедуры согласования этой важной ратификации в рамках Евразийского экономического союза. Понятно, коронавирус. Понятно, пандемия. Но у нас, если что, все научились ссылаться на пандемию короновируса. Пандемия и в Армении, и в Беларуси, и в России была и есть. Но правительства этих стран сумели провести все процедуры вовремя и дали своим парламентам возможность вовремя ратифицировать это важное Соглашение в рамках ЕАЭС. Вы же затянули внутриправительственные согласования на целый год. Пандемия – это не повод для снижения темпов, качества и ответственности работы министерств и ведомств, - сказал Нурлан Нигматулин, обращаясь к разработчику законопроекта.

По мнению Спикера Мажилиса, своевременная ратификация международных соглашений во многом зависит от слаженной работы министерств.

Мы недавно принимали законопроект о международных договорах, в котором регламентированы все вопросы, касающиеся такого рода соглашений. Госорганам надо стараться исполнять эти нормы. Это наши международные обязательства.В целом надо понимать, что своевременность ратификации международных соглашений важна для интеграционных процессов, - подчеркнул Нурлан Нигматулин