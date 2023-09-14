Сенаторы одобрили ратификацию соглашения о совместном обеспечении войск ОДКБ

Депутаты Сената Парламента РК 14 сентября 2023 года одобрили ратификацию Соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск Организации договора о коллективной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск ОДКБ принято в целях эффективного взаимодействия сторон при организации совместного материально-технического и медицинского обеспечения группировок войск ОДКБ.

"Целью соглашения является согласованная военно-техническая политика, направленная на обеспечение войск ОДКБ современными однотипными и (или) совместимыми образцами вооружения, военной и специальной техники, а также материальными средствами. Задачей соглашения является обеспечение группировок войск ОДКБ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами, которое будет осуществляться сторонами самостоятельно за счет собственных средств в соответствии с национальными законодательствами сторон", – следует из заключения Сената Парламента РК.

За счет средств, выделенных на эти цели в рамках целевых межгосударственных программ, реализуемых в формате организации или двустороннем формате, а также за счет военно-технической помощи, оказываемой сторонами друг другу.

В соответствии со статьей 4 соглашения Совет министров обороны и Комитет секретарей советов безопасности ОДКБ определяют единые подходы к организации материально-технического и медицинского обеспечения войск ОДКБ, в том числе в отношении унификации единых расчетно-снабженческих единиц, норм накопления и порядка эшелонирования запасов материальных средств.

"Материально-техническое и медицинское обеспечение при развертывании и применении войск ОДКБ осуществляется сторонами самостоятельно. В случае, когда материально-техническое и медицинское обеспечение войск ОДКБ направляющей стороной затруднено, оно может осуществляться за счет ресурсов принимающей или другой стороны на основе договоренностей между ними", – говорится в заключении верхней палаты Парламента РК.

Также сенаторы одобрили ратификацию Протокола о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ от 6 октября 2007 года и Соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств-членов ОДКБ.

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