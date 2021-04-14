В семье Меладзе пополнение 

14 апреля 2021, 15:00
Фото: Instagram/albinadzhanabaeva

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева в третий раз стали родителями, сообщает zakon.kz.

У них родилась дочь. Имя девочки пока неизвестно.

Как передает "Стархит", Валерий Меладзе объявил о новости во время съемок 1/8 финала КВН, что касается супруги артиста, то пока она не торопится рассказывать о прибавлении в семье.

Пара поженились в 2014 году. 26 февраля 2004 года она родила сына Константина, а 2 июля 2014 года родился второй сын Лука.

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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)


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