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Валерий Меладзе и его жена начали показывать семейные вайны

Семья, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 06:33 Фото: Instagram/albinadzhanabaeva
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева стали показывать семейные вайны, сообщает Zakon.kz.

Первое публичное видео Джанабаева разместила на своей странице в Instagram. Пара показала поход за покупками в испанском супермаркете. Дегустацию приобретенных продуктов пара продолжила уже в просторных апартаментах.

А молодая жена Евгения Петросяна посвятила ему трогательный пост и показала подросшую дочь.

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