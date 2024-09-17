Валерий Меладзе и его жена начали показывать семейные вайны
Фото: Instagram/albinadzhanabaeva
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева стали показывать семейные вайны, сообщает Zakon.kz.
Первое публичное видео Джанабаева разместила на своей странице в Instagram. Пара показала поход за покупками в испанском супермаркете. Дегустацию приобретенных продуктов пара продолжила уже в просторных апартаментах.
А молодая жена Евгения Петросяна посвятила ему трогательный пост и показала подросшую дочь.
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