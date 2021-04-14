Искусство спасать жизни: в Алматы качественно проводят сложные операции

Одним из важных пунктов Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года является обеспечение качества и доступности медицинских услуг. В Алматы как в одном из ведущих городов Казахстана создаются условия по обеспечению максимальной доступности медицинских услуг. Но одного оснащения современным медицинским оборудованием было бы недостаточно – большой процент успеха в лечении заболеваний играет профессионализм врача. Об одном из таких медиков с золотыми руками – в материале zakon.kz.

С 1 января 2020 года в Казахстане запущена система обязательного социального медицинского страхования. Одной из медицинских услуг, которые могут получить казахстанцы в рамках ОСМС, является плановая стационарная помощь. Алматинские врачи сегодня обладают богатым набором знаний для проведения самых сложных операций. Например, по лечению эпилепсии.

Вы спрашивали про сложные операции, которые мы проводили. Вот один из таких пациентов, я его оперировал от эпилепсии, - сказал нам врач-нейрохирург Городской клинической больницы №7, профессор Марат Мирзабаев, представляя 38-летнего мужчину.

У пациента со школьных лет стали проявляться симптомы тогда еще непонятной болезни. Сильные головные боли перешли со временем в приступы с потерей сознания. Перед приступом у мужчины появлялось какое-то предчувствие, звоночек.

Я предчувствовал надвигающийся приступ, меня охватывал страх, который сковывал все мои движения, я забивался в угол и дальше ничего не помнил. В таком состоянии я не раз выбегал на трассу, падал в обморок, и прохожие вызывали мне скорую помощь. Мне даже сейчас вспоминать об этом страшно, - эмоционально рассказал мужчина.

Врачи поставили мужчине диагноз: фармакорезистентная эпилепсия, склероз гиппокампа справа.

Жалобы при поступлении мужчины к докторам на частые приступы, судороги с потерей сознания и без потери сознания, головные боли, раздражительность, снижение памяти. Приступы сопровождались часто потерей сознания. Начиналось все с чувства страха, конечности у пациента сгибались, руки приводились к туловищу, а так же пациент совершал в моменты приступа хаотичные стереотипные движения, зрачки у него при этом были расширены. Далее наступала тонико-клоническая фаза. Купировалась самостоятельно, наступал постприступный сон. Сам пациент приступы не помнит. Продолжительность приступа около 1 минуты.

Так же фиксировались кратковременные приступы, похожие на первые, но без тонико-клонической фазы. Частота приступов составляла 2-3 раза в месяц. Консервативное лечение давало лишь временный эффект, в связи с чем пациента направили к нейрохирургу ГКБ №7, профессору Марату Мирзабаеву, который и провел успешную операцию. После нее у мужчины наблюдалось общее замедление биоэлектрической активности головного мозга, с акцентом лобных отведений. В ЭЭГ сна стадии дифференцированы, основные физиологические паттерны сна присутствуют. В динамике эпилептиформная активность в правой височно-лобной области не зарегистрирована. Вместе с этой операцией, он перенес так же хирургическое вмешательство на позвоночник. Ранее во время падения при очередном приступе, получил травму с переломом ребер. Данную операцию так же провели нейрохирурги ГКБ №7.

Сейчас я будто реально заново родился благодаря врачам 7-й больницы Калкамана. Мои родные и все, кто меня знал и видел до оперативного лечения у нейрохирургов, просто в восторге от эффекта лечения. Сказать, что они очень сильно удивляются, чему способна современная медицина,- ничего не сказать. Слава Всевышнему и низкий поклон врачам за то, что вернули мне то, что бесценно – здоровье! Своим примером я бы хотел обратиться ко всем, кто страдает подобным заболеванием, у кого схожая картина болезни: верьте в свое выздоровление, обращайтесь к нейрохирургам алматинской 7-й больницы, к Мирзабаеву. Очень хочется, чтобы и вы все излечились от этой ужасной болезни, как и я, – пояснил мужчина.

Алматинца прооперировали 4 года назад нейрохирурги Центра нейрохирургии ГКБ №7 Алматы, все это время пациент находится на постоянном наблюдении оперировавших врачей.

Это лишь один из примеров того, что алматинцы имеют доступ к качественным медицинским услугам.

Альберт Ахметов