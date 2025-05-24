Сложную операцию на поджелудочной провели в Павлодаре

В Павлодаре провели одну из самых сложных операций в абдоминальной хирургии, направленную на лечение злокачественных новообразований поджелудочной железы, сообщает Zakon.kz.

Операция в рамках мастер-класса длилась на базе первой городской больницы около пяти часов.

"Хирургическое вмешательство провел профессор Болатбек Баймаханов – доктор медицинских наук, академик Российской академии медицинских наук, член-корреспондент Национальной академии наук Республики Казахстан", – рассказали в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве отметили, что такая операция позволяет в 20-30% случаев полностью излечиться от заболевания, в остальных – значительно улучшает качество и продолжительность жизни пациента.

С 2024 года на базе больницы функционирует Центр механической желтухи. В рамках его работы планируется регулярное проведение подобных вмешательств, развитие региональной практики и повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи для жителей области.

Возможность проведения таких операций на базе учреждения обеспечена за счет реконструкции корпуса А и оснащения современным оборудованием. Ранее пациенты с таким диагнозом направлялись в онкологические центры или клиники столицы.

По итогам мастер-класса подписан меморандум о совместной работе между Национальным научным центром хирургии имени Сызганова, Управлением здравоохранения Павлодарской области и 1-й городской больницей. Документ предусматривает обмен опытом, внедрение новых технологий, участие в образовательных и научно-практических проектах, а также повышение квалификации медицинского персонала.

Ранее в шымкентском городском перинатальном центре успешно провели сложную операцию на сердце ребенка весом всего килограмм, которому исполнилось 45 дней со дня рождения.