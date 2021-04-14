Кличко обратился к нации с предупреждением о вторжении РФ

Украинцы должны не бояться, центральная и местная власть – быть едиными, а политики отложить споры в условиях внешней угрозы, заявил председатель Ассоциации городов Украины и мэр Киева Виталий Кличко, сообщает zakon.kz.

Об этом он написал в Facebook, где обнародовал заявление ассоциации по поводу концентрации войск Российской Федерации на границах Украины.





Сегодня враг вплотную подвел свои войска к границам нашего государства. Он стремится посеять страх и панику среди украинских граждан. Спровоцировать внутреннее противостояние. Ассоциация городов Украины обращается к каждому украинцу: не бойтесь! Не верьте непроверенной информации и не распространяйте ее. Оставим страх врагу. Холодный ум и уверенность делают нас сильными. Мы на своей земле. За нами – правда, поэтому нас поддерживает весь мир. Виталий Кличко

Также Кличко обратился к центральной власти.

Центральная и местная власть должны выступить единым фронтом. Местное самоуправление является надежной опорой государства. Мы помним события 2014 года, когда благодаря единству, совместными усилиями мы смогли остановить "русский мир". Сегодня время вновь продемонстрировать нашу силу. Силу единства. Со своей стороны, мы - представители местного самоуправления, городские головы, выражаем готовность принимать все меры защиты нашей стране. В каждом регионе мы сделаем все необходимое для поддержки территориальной обороны, сохранения общественного порядка, бесперебойной работы систем жизнеобеспечения городов, - отметил он.

Обострение ситуации в Донбассе началось в феврале, когда участились обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Между тем в Киеве заявили, что не планируют подготовку боевых действий в Донбассе.