#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
510.49
527.29
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
510.49
527.29
5.27
Общество

"Подсыпают наркотики, особенно девушкам": к жителям Астаны обратились с предупреждением

Подсыпают наркотики, Астана, предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 17:33 Фото: pixabay
Столичные власти обратились к жителям города с важным предупреждением, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата Астаны, за 2024 год было выявлено более 8 тыс. наркопреступлений, среди которых нередки случаи, когда преступники добавляют наркотические вещества в напитки незнакомым людям, особенно девушкам. В связи с чем управление по противодействию наркопреступности Департамента полиции сделало предупреждение.

Горожанам рекомендуют тест-полоски с определением специальных наркотических средств для защиты себя и своих близких.

"Стоит отметить, что такие полоски доступны в аптеках, они небольшие, не занимают много места и, самое главное, помогают определить наличие опасных веществ в течение минуты. Это простой, но эффективный способ предотвратить преступление и обеспечить свою безопасность", – сообщили в акимате.

В конце 2024 года в Астане на съемной квартире нашли крупную партию с кокаином, индийской марихуаной и мефедроном. А 24 января 2025 года на заседании итоговой коллегии генеральный прокурор Берик Асылов рассказал, что прокуратура Астаны в борьбе с наркопреступностью применила анализ проб сточных вод, в ходе которого выявила нарколабораторию.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Крупную сумму вымогали у жителя Актобе за секс с "несовершеннолетней"
Общество
18:28, Сегодня
Крупную сумму вымогали у жителя Актобе за секс с "несовершеннолетней"
Как в Казахстане зарегистрировать брак: сколько это стоит и какие документы нужны
Общество
18:14, Сегодня
Как в Казахстане зарегистрировать брак: сколько это стоит и какие документы нужны
Сильный снегопад, туман и гололед ожидаются в Казахстане 12 февраля
Общество
17:47, Сегодня
Сильный снегопад, туман и гололед ожидаются в Казахстане 12 февраля
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: