"Подсыпают наркотики, особенно девушкам": к жителям Астаны обратились с предупреждением

Столичные власти обратились к жителям города с важным предупреждением, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата Астаны, за 2024 год было выявлено более 8 тыс. наркопреступлений, среди которых нередки случаи, когда преступники добавляют наркотические вещества в напитки незнакомым людям, особенно девушкам. В связи с чем управление по противодействию наркопреступности Департамента полиции сделало предупреждение.

Горожанам рекомендуют тест-полоски с определением специальных наркотических средств для защиты себя и своих близких.

"Стоит отметить, что такие полоски доступны в аптеках, они небольшие, не занимают много места и, самое главное, помогают определить наличие опасных веществ в течение минуты. Это простой, но эффективный способ предотвратить преступление и обеспечить свою безопасность", – сообщили в акимате.

В конце 2024 года в Астане на съемной квартире нашли крупную партию с кокаином, индийской марихуаной и мефедроном. А 24 января 2025 года на заседании итоговой коллегии генеральный прокурор Берик Асылов рассказал, что прокуратура Астаны в борьбе с наркопреступностью применила анализ проб сточных вод, в ходе которого выявила нарколабораторию.