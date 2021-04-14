В Минэнерго объяснили, почему не могут остановить рост цен на бензин

14 апреля председатель комитета по экономическим реформам и региональному развитию Мажилиса Парламента РК Альберт Рау заявил, что правительству необходимо принять безотлагательные меры для стабилизации ситуации на рынке ГСМ. В пресс-службе министерства энергетики РК ответили, что недропользователи субсидируют внутренний рынок ГСМ Казахстана для удержания низких цен на бензин, передает zakon.kz.

На сегодняшний день на внутреннем рынке нефтепродуктов Республики Казахстана наблюдается повышение розничных цен на бензины на АЗС. При этом отмечаем, что цены на нефтепродукты регулируются не государством (на бензин с 2015 года, на дизель с 2016 года), а рынком, - говорится в сообщении.

Рынок нефтепродуктов является высоковолатильным, подвержен влиянию множества факторов – система налогообложения, ценообразования и обеспеченность ГСМ как на внутреннем рынке Казахстана, так и в соседних странах (неконтролируемый переток), сезонность спроса, информация о технологических сбоях или капитальных ремонтах на НПЗ.

Вышеуказанные обстоятельства требуют постоянного поиска ценового "равновесия" на нефтепродукты.

В случае низких цен на внутреннем рынке возникает угроза дефицита в связи с перетоками отечественного продукта на соседние рынки, а в случае высоких цен, возможен профицит импортного бензина и, как следствие, затоваривание казахстанских складов отечественным топливом с последующим снижением объемов переработки на НПЗ РК.

В частности, в последние недели наблюдается существенный рост розничных продаж бензина в приграничных регионах.

Коридор низких цен на ГСМ всегда субсидировался недропользователями путем предоставления более низких цен на перерабатываемое сырье. Разница от экспортной цены нефти составляла около 50$ за 1 тонну, сейчас она выросла до 80-130$ за 1 тонну нефти в зависимости от направления поставки нефти. На сегодня цена нефти, поставляемой на переработку на АНПЗ, колеблется на уровне 20-45 тыс. тг/тонна, что в перерасчете составляет 6,5-15,2 $/баррель. При этом рыночные котировки нефти на сегодня уже перевалили за 60 $/баррель.

В настоящее время по отдельным регионам недропользователи поставляют на внутренний рынок около 75-80% добываемого сырья, при том, что контрактные обязательства существенно меньше.

Практика показывает, что государственное регулирование цен не позволяет оперативно реагировать на внешние факторы – государственные органы неохотно идут на пересмотр цен, несмотря на объективные условия. Кроме того, невозможно учесть все конкретные условия каждой конкретной АЗС, теряются условия для здоровой конкуренции между ними.

Соответственно при введении государственного регулирования следует ожидать установления низких цен, которые могут быть оторваны от объективной ситуации. В краткосрочной перспективе это может привести как к локальным, так и масштабным сбоям в цепочке поставок, перебоям в поставке нефтепродуктов.

Долгосрочно такая ситуация с потерей доходов от реализации нефти при сопутствующем увеличении объемов поставок нефти на внутренний рынок может иметь негативные последствия – снижение инвестиционной привлекательности отрасли и соответственно добычи нефти по мере истощения действующих месторождений, снижение экспорта нефти и объемов нефтесервисных работ.

Если смотреть в динамике - аналогичный уровень цен складывался в Казахстане три года назад в марте 2018 года. Тогда он составил в среднем 162,6 тенге/литр, при диапазоне цен от 155 до 172 тенге/литр.

Регулирование цен и создание системы распределения "удешевленных" нефтепродуктов является малоэффективным и затратным методом:

выгодами низких цен могут воспользоваться не только малообеспеченные граждане, но и жители приграничных районов соседних государств. создаются условия для "теневого" вывоза нефтепродуктов на экспорт по различным схемам создаются существенные риски для стабильного развития нефтегазодобывающей отрасли

С учетом уже выстроенной системы формирования доходов государства и системы защиты социально-уязвимых слоев населения, полагаем, что нет альтернативы построению рыночных взаимоотношений, в частности в секторе торговли ГСМ. То есть через рыночные механизмы обеспечить приток инвестиций в отрасль, рост доходов недропользователей, занятость населения и в конечно итоге налоговые поступления в бюджет. Уже за счет роста налоговых поступлений увеличить расходы по адресной социальной помощи.

Конечно же надо продолжать работу по улучшению транспарентных условий ценообразования на рынке.

Возвращаясь к вопросу о высокой волатильности топливного рынка, его чувствительности - несомненно информация о текущих ремонтных работах на Атырауском НПЗ и ожидаемой плановой остановке на ремонт Шымкентского НПЗ могла отразиться на стоимости нефтепродуктов.

В качестве инструмента по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов законодательством предусмотрены полномочия Министерства энергетики по регулированию объемов официального экспорта нефтепродуктов. В рамках данного механизма Министерством начиная с января 2021 года поставки на экспорт были исключены. Текущий уровень запасов бензина АИ-92 в целом по стране находятся на комфортном уровне - благодаря принятым мерам по сравнению с началом года запасы выросли практически на 60 тыс. тонн до 270 тыс. тонн. С учетом вышесказанного, ожидаем, что цены на рынке будут стабилизированы. пресс-служба министерства энергетики РК