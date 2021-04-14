Аким Алматы презентовал планы по благоустройству города

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев назвал главным вектором развития города - создание комфортной среды для жизни людей и презентовал планы по благоустройству и озеленению города, сообщает zakon.kz.

Планы развития определены Стратегией "Алматы-2050".

Ранее аким Алматы рассказал о том, какие меры приняты для возвращения статуса зеленого города. В 2020 году высажено рекордное количество зеленых насаждений — 282 тыс. саженцев. В основном посадки проводились в Алатауском, Турксибском, Медеуском районах. Это 7,7 кв. м на 1 человека. В этом году посадят еще 350 тыс. деревьев.

Внимание уделено лечению зеленого фонда и поддержанию биоразнообразия. Для полива построены новые скважины, инвентаризована арычная сеть.

Бакытжан Сагинтаев отметил, что во исполнение поручений Президента была принята программа "Город без окраин", главным образом нацеленная на решение вопросов в отдаленных районах Алматы. Принят план по модернизации и созданию новых зеленых зон в виде парков, скверов и обустроенных пешеходных улиц. Несмотря на карантин, в прошлом году провели ремонт в 22 парках и скверах. Все это 284 га благоустроенной городской территории. В этом году начнется строительство новых 9 парковых зон.

Учитывая, что существует проблема в отсутствии земель, проводится работа по возврату восьми земельных участков для создания новых рекреаций. Также вернули два участка в квадрате улиц Курмангазы, Абылай хана, Шевченко, Панфилова для организации парковых зон. Вместе с тем для озеленения города и сохранения природного ландшафта переданы 120 га (31%), это позволит создавать комфортную среду для горожан.

В планах создать пешеходные пространства вдоль 17 улиц. В этом году планируется также благоустроить территорию вдоль рек Есентай, Жарыбулак, Улкен и Киши Алматы. Уже начато проектирование рек Боралдай, Тастыбулак, Карагайлы, продолжим Улкен и Киши Алматы. Основной принцип — благоустройство через сохранение природного ландшафта.

Правила градостроительной политики позволят урегулировать вопросы: ограничения уплотняющей застройки в историческом центре, в т. ч. и на дворовых территориях; урегулирования высотности и изменения фасадов зданий; запрет сноса объектов, исторически значимых для города.

Принимаются меры по сохранению исторического облика центра. Отремонтирован фасад 156 домов. План на 2021 год — 70 фасадов.