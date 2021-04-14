Парковку перед Парком Первого Президента уберут: каким станет пр. Аль-Фараби в Алматы

На презентации по планам развития Алматы в 2021 году стало известно, как будет выглядеть один из главных проспектов города - пр. Аль-Фараби, передает zakon.kz.

Как сообщил руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов, проезжую часть проспекта трогать не будут. Главная работа будет вестись в так называемых краевых зонах (обочины, тротуары).

В краевых зонах, чтобы защититься от шума, мы предусмотрели высадку зеленых насаждений так, чтобы защищали не только от шума, но и от пыли, чтобы человеку было комфортно там находиться, - сказал Ахмеджанов.

Что касается объектов бизнеса, которые расположены вдоль проспекта, то они, по словам спикера, заполнены автотранспортом. И, чтобы территория не казалась какой-то выставкой машин, управление городского планирования предлагает "скомбинировать" и сделать больший акцент на то, чтобы приоритет был пешеходам.

Есть участки, где тротуары вообще отсутствуют. Поэтому мы их расширяем, не трогаем зеленые насаждения... ... Расширяем тротуар до 2 - 2,25 метров, устраиваем велосипедную дорожку. Там, где не было зеленых насаждений или скамеек, они появятся, - сказал спикер.

Он также рассказал о том, что на пр. Аль-Фараби, где раньше была территория Алматинской области, остался небольшой анклав частного сектора. На его месте решили сделать Эко центр.

Со слов Ахмеджанова, чтобы пройти в Парк Первого Президента, люди должны идти через мост. В дальнейшем эти движения будут оптимизированы.

Помимо этого, было принято решение перевести стоянку перед Парком Первого Президента в зеленую аллею, с освещением и скамейками. Чтобы люди не выходили на проезжую часть, а могли ходить вдоль парка.