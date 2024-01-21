Ослики прогулялись по проспекту Аль-Фараби в Алматы
Фото: freepik
Три осла были замечены на проезжей части проспекта Аль-Фараби в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Видео с осликами появилось в соцсетях и завирусилось.
В публикации говорится, что полиция временно разместила животных в безопасном месте. Стражи порядка выясняют, кто является их владельцем. В случае установления владельца, скорее всего, оштрафуют.
Ранее появилось видео того, как мужчина провалился в уличный туалет в Астане, пытаясь достать телефон.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript