Кровавые ручьи пугают жителей Семея

В пригороде Семея в поселке Березовский по улице потекли ручьи с кровью. Местные уверены: в этом виновата птицефабрика, сообщает zakon.kz.

Полицейские и экологи подтвердили, что на предприятии произошла авария. Из строя вышла система транспортировки отходов, передает Первый канал "Евразия".

Здесь постоянно течет с птицефабрики кровь, отходы с убойных цехов. Здесь люди ходят, скотина пьет воду, мы, потом эту скотину едим, пьем молоко. Воняет невыносимо. житель города Василий Фесенко

Экологи утверждают, что переживать не о чем, основная масса нечистот попала на поля птицефабрики вдали от жилых домов.

Жалоб по данному факту не поступало в соответствии с требованием Предпринимательского кодекса, мы не можем на предприятие заходить, не можем отбирать пробы. Департамент экологии без открытия проверок будет принимать меры. В случае, если факты, которые указаны на видеозаписи, подтвердятся, предприятие будет привлечено к ответственности в виде штрафов. главный государственный экологический инспектор по ВКО Рауан Тураров

Ранее птицефабрику уже штрафовали на миллион тенге за нарушение экологических норм.