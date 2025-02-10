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Мир

Кроваво-красный цвет ручья и едкий запах испугали жителей Аргентины

ручей окрасился в кроваво-красный цвет, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 19:59 Фото: скриншот видео
В городе Авельянеда, расположенном в 10 км от центра Буэнос-Айреса, местный ручей Саранди окрасился в кроваво-красный цвет, сообщает Zakon.kz.

Местные жители рассказали France24 о том, что запах воды был настолько сильным и едким, что разбудил их ночью.

"Запах поднял нас с постели. Когда мы днем посмотрели на реку, она была полностью красной, покрытой пятнами", – заявила жительница Авельянеды Мария Дукомльс.

Министерство окружающей среды провинции Буэнос-Айрес уже начало расследование. По предварительным данным, изменение цвета воды могло быть вызвано сбросом органического красителя. Пробы воды были взяты для анализа, чтобы точно определить источник загрязнения.

Люди также утверждают, что за последние 30 лет Саранди уже не раз меняла цвет.

"Мы видели ее голубоватой, зеленоватой, розовой, пурпурной, с жирной пленкой на поверхности, похожей на нефть", – рассказала Мария.

Ранее сообщалось, что делает Казахстан для возрождения Аральского моря.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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