Кроваво-красный цвет ручья и едкий запах испугали жителей Аргентины

Местные жители рассказали France24 о том, что запах воды был настолько сильным и едким, что разбудил их ночью.

Министерство окружающей среды провинции Буэнос-Айрес уже начало расследование. По предварительным данным, изменение цвета воды могло быть вызвано сбросом органического красителя. Пробы воды были взяты для анализа, чтобы точно определить источник загрязнения.

Люди также утверждают, что за последние 30 лет Саранди уже не раз меняла цвет.

WATCH: Argentina canal turns blood-red, alarming locals. Authorities have taken samples to determine what caused it (🎥 infobae)



