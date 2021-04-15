Пожар в Алматинской области уничтожил коттеджи и лодки

В Балхашском районе Алматинской области произошел пожар. По предварительной информации, сгорели коттеджи, водный транспорт на рыболовных базах, передает zakon.kz.

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что пожар произошел в Балхашском районе Алматинской области. Сейчас огонь перенесся с западной части дельты реки на восточную часть дельты реки Или в сторону Или-Балхашского резервата, где отсутствуют субъекты рыбного хозяйства.

Имеется угроза загорания частных туристических баз, не являющихся субъектами рыбного хозяйства: "Сеймар", расположена на "Калдаякской системе озер", и "Маяк", расположена на "Иир-Майтанской системе озер" дельты реки Иле. Сегодня с утра лесники осуществляют авиаоблет, поэтому дополнительная информация будет предоставлена позже, - сказала пресс-секретарь ведомства Самал Ибраева.

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По состоянию на 23:00 14 апреля в результате пожара в Прибалхашском заказнике был нанесен материальный ущерб двум субъектам рыбного хозяйства.

В рыбохозяйственном участке "Иир-Майтанская система озер" в дельте реки Или пожаром уничтожены 4 коттеджа для приема туристов, рыбоприемный пункт и две единицы водного транспорта. Также с сильными ожогами был госпитализирован сотрудник этого рыбного хозяйства. В хозяйстве пожар уже потушен.

В рыбохозяйственном участке "Нижне-Байменейская система озер" дельты реки Иле пожаром уничтожены два коттеджа и четыре единицы водного транспорта. Пожар потушен в данном хозяйстве.