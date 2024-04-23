Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Природный пожар четвертые сутки тушат в Алматинской области

Природный пожар четвертые сутки тушат в Алматинской области , фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 19:06 Фото: МЧС РК
Природный пожар все еще не удалось потушить в Балхашском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Как информирует 23 апреля МЧС Казахстана, продолжается тушение загорания камыша и травостоя в Балхашском районе.

"Угрозы населенным пунктам нет. Вертолетом АО "Казавиаспас" с водосливным устройством произведено 65 сбросов воды общим объемом 195 тонн на очаги пожара. Принятыми мерами с использованием авиационной техники и заброской работников лесного хозяйства и огнеборцев в труднодоступные места были ликвидированы отдельные очаги и спасено близлежащее крестьянское хозяйство", – говорится в сообщении.

Отмечается, что тушение очагов пожара усложняют труднодоступные болотистые места и сильный ветер.

"Работа по ликвидации очагов продолжается. На месте пожара находится начальник ДЧС Алматинской области Аскар Тойчубеков. В тушении пожара задействованы силы и средства ДЧС, местных исполнительных органов,  жителей, также используются беспилотные летательные аппараты", – рассказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что 20 апреля 2024 года в 12:30 в труднодоступных болотистых местах космомониторинг выявил загорание сухостоя и камыша. На тот момент площадь пожара составляла 18 га. 

Читайте также

Директора благотворительного фонда арестовали на два месяца в Актобе
Директора благотворительного фонда арестовали на два месяца в Актобе
Алматинец устроил дебош в аэропорту Астаны
Нетрезвый алматинец устроил дебош в аэропорту Астаны
Паводки, дачные участки, компенсация
Какие меры поддержки предусмотрены для затопленных дачных участков
Диана Абдуллаева
Алматинская область Пожар 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дожди и похолодание вернутся в Казахстан
Дожди и похолодание вернутся в Казахстан
журналист
Собчак о судебном процессе над Бишимбаевым: Сегодня было поистине невероятное заседание
Суд над Бишимбаевым – трансляция 23 апреля
Суд над Бишимбаевым – трансляция 23 апреля
Названы два региона Казахстана, где пик паводков еще не пройден
Названы два региона Казахстана, где пик паводков еще не пройден
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: