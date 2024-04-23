Природный пожар четвертые сутки тушат в Алматинской области

Природный пожар все еще не удалось потушить в Балхашском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Как информирует 23 апреля МЧС Казахстана, продолжается тушение загорания камыша и травостоя в Балхашском районе.

"Угрозы населенным пунктам нет. Вертолетом АО "Казавиаспас" с водосливным устройством произведено 65 сбросов воды общим объемом 195 тонн на очаги пожара. Принятыми мерами с использованием авиационной техники и заброской работников лесного хозяйства и огнеборцев в труднодоступные места были ликвидированы отдельные очаги и спасено близлежащее крестьянское хозяйство", – говорится в сообщении.

Отмечается, что тушение очагов пожара усложняют труднодоступные болотистые места и сильный ветер.

"Работа по ликвидации очагов продолжается. На месте пожара находится начальник ДЧС Алматинской области Аскар Тойчубеков. В тушении пожара задействованы силы и средства ДЧС, местных исполнительных органов, жителей, также используются беспилотные летательные аппараты", – рассказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что 20 апреля 2024 года в 12:30 в труднодоступных болотистых местах космомониторинг выявил загорание сухостоя и камыша. На тот момент площадь пожара составляла 18 га.

