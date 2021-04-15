Когда отключат отопление в Нур-Султане 

15 апреля 2021, 18:07
Фото: inform.kz

В Нур-Султане еще не установилась теплая погода, поэтому отопление отключать не будут, сообщает zakon.kz.

При устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха +10С и выше в течение пяти календарных дней принимается решение об окончании отопительного сезона. Энергопередающие организации в течение трех дней оповещают обслуживающие компании об окончании отопительного сезона и о необходимости отключения системы отопления, оформляют акты отключения системы теплопотребления, - сообщили в акимате.

Обслуживающие организации для создания комфортной температуры внутреннего воздуха в помещениях производят регулировку подачи тепловой энергии на тепловом узле.

В 2020 году отопление в столице отключили 21 апреля.

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