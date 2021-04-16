Казахстану грозит нехватка школ из-за беби-бума

В Казахстане произошел настоящий беби-бум. За год в стране родились почти 460 000 малышей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Раньше ежегодно эта цифра колебалась около 400 000.

Это может стать настоящим вызовом для системы образования. Через 6-7 лет дети пойдут в школу, а мест на всех может и не хватить.

Сейчас в Казахстане 7 429 школ. 137 из них – трехсменные, 34 – аварийные. А учеников - 3 млн 400 тысяч.

По подсчетам Правительства, в конце 2020 года дефицит школьных мест достиг 168 000. В конце этого года он может вырасти до 265 000 и до 670 000 к 2025 году.

Поэтому МОН совместно с акиматами составляет планы строительства 800 новых школ. Собираются подключать государственно-частное партнерство, а также развивать частное образование.