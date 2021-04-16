Марат Ахметжанов назначен главой Антикоррупционной службы

Марат Ахметжанов назначен новым председателем Антикоррупционной службы, сообщает zakon.kz.

Назначить Ахметжанова Марата Муратовича председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), - говорится в официальном сообщении на Акорде.

Распоряжением главы государства Марат Ахметжанов освобожден от должности заместителя генерального прокурора.

Тем временем Шпекбаев Алик указом Президента освобожден от должности председателя Агентства по противодействию коррупции.

Ахметжанов Марат родился 22 декабря 1964 года в поселке Акчатау.

В 1991 году окончил Карагандинский Государственный Университет по специальности юрист.

Является мастером спорта по дзюдо.

Трудовой стаж:

· Следователь прокуратуры города Темиртау, следователь по особо важным делам прокуратуры Карагандинской области, старший следователь по особо важным делам в Генеральной прокуратуре, начальник отдела Генеральной прокуратуры, после создания органов Государственного следственного комитета (ГСК) работал начальником управления по расследованию особо опасных преступлений ГСК, работал на руководящих должностях в системе Министерства внутренних дел, Министерства юстиции Республики Казахстан (1991-2000);

· Начальник департамента по надзору за законностью следствия и дознания Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2000-2003);

· Прокурор Павлодарской области (2003-04.2006);

· Прокурор Южно-Казахстанской области (20.04.2006-09.2009);

· Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (03.09.2009-02.2012);

· Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (02.2012-12.2014);

· Руководитель Департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Атырауской области (12.2014-12.01.2016);

· Руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции Атырауской области (12.01.2016-06.2016);

· Заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан (с 06.2016)