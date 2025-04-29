Антикоррупционную службу наделили новыми функциями

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 23 апреля 2025 года, которым внес изменения и дополнения в некоторые указы, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение об Агентстве РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службе) дополнено новыми функциями:

разработка и утверждение порядка, этапов и сроков проведения внеплановой аттестации сотрудников Антикоррупционной службы;

определение совместно с руководителями правоохранительных органов порядка отбора на первоначальную профессиональную подготовку и условий ее прохождения для лиц, поступающих на службу в органы прокуратуры, Антикоррупционную службу и службу экономических расследований, а также оснований их отчисления от первоначальной профессиональной подготовки;

определение совместно с руководителями правоохранительных органов порядка формирования и работы конкурсной комиссии, сроков проведения этапов конкурса, а также перечня документов, необходимых для участия в конкурсе;

утверждение совместно с руководителями правоохранительных органов порядка и методов проведения психолого-социологического исследования.

Ряд пунктов положения изложены в новой редакции:

обеспечение защиты государственных секретов и ведомственный контроль за соблюдением режима секретности, а также в пределах своей компетенции противодействие техническим разведкам;

разработка и утверждение порядка и методов определения профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) кандидата в Антикоррупционную службу.

Кроме того, в Концепции антикоррупционной политики РК на 2022-2026 годы в разделе "Видение развития антикоррупционной политики" уточняется, что "в сфере противодействия коррупции стратегической целью для Казахстана является вхождение в диапазон 35-39 баллов в Индексе восприятия коррупции Transparency International по итогам 2026 года."

Ранее планировался Индекс восприятия коррупции Transparency International – не ниже 47 баллов.

Указ вводится в действие с 9 мая 2025 года.

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