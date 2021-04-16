Что предусматривают санкции США против России

Соединенные Штаты ввели против России новые санкции, ставшие первыми подобными мерами такого масштаба при администрации Джо Байдена. Это произошло всего через два дня после того, как американский президент предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести личную встречу, передает zakon.kz со ссылкой на УНН.

По сообщению Белого дома, новые санкции мотивированы, в частности, обвинениями в том, что российская разведка стоит за взломом программного обеспечения компании SolarWinds, а также во вмешательстве в выборы президента США.

Москва неоднократно отвергала эти утверждения. Кроме того, в новые санкционные списки включены физические и юридические лица, связанные с оккупированным РФ Крымом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и будет отвечать на них по принципу взаимности.

10 дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне, должны покинуть США. По мнению американской стороны, среди них есть представители российских разведывательных служб.

Меры Минфина США включают запрет на некоторые операции с российским суверенным долгом, а также санкции против технологических компаний, поддерживающих усилия российской разведки по проведению злонамеренной деятельности в киберсфере против США.

В частности, Соединенные Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года.

Байден также подписал исполнительный указ, предполагающий возможность введения новых санкций против российских физических и юридических лиц за ряд действий, включая "враждебную деятельность в киберсфере" и вмешательство в американские выборы.

Минфин США также ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, связанных с вмешательством в выборы в Соединенных Штатах. Также санкции были введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства. В санкционный список включены и связанные с российскими спецслужбами ФГАНУ НИИ "Спецвузавтоматика", Военным инновационным технополисом "Эра" технологические компаний "Пасит", "Необит", "АСТ", "Позитив технолоджис". Под рестрикции подпали информационные агентства SouthFront, "Ньюсфронт", "Инфорос", а также Фонд стратегической культуры РФ.

Новые санкции Вашингтон мотивировал, в частности, обвинениями в том, что российская разведка стоит за взломом программного обеспечения компании SolarWinds.

Также США обвинили Россию во вмешательстве в выборы президента, РФ неоднократно отвергала эти утверждения. Посол США в России Джон Салливан был вызван в МИД РФ. Как отметила официальный представитель внешнеполитического министерства Мария Захарова, разговор "будет для американской стороны тяжелым", а ответ Москвы на рестрикции - неотвратимым.

На фоне объявления о новых американских санкциях против РФ доллар дорожал на 44 копейки, до 77,4 рубля, а евро - на 43 копейки, до 92,5 рубля. Спустя несколько минут рубль уже отыгрывал падение: за доллар давали около 76,7 рубля, за евро - 91,8 рубля.