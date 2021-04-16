Государственные органы при обсуждении в законотворческом процессе должны будут представлять мнения не менее двух сторон, которые отражают диаметрально противоположенные точки зрения, сообщила на брифинге вице-министр юстиции Наталья Пан, передает корреспондент zakon.kz.

Предусматриваются инструменты обсуждения и вовлечения общественности в законотворческий процесс, как публичные слушания и дебаты. Публичные слушания предполагают, что госорган выступает с докладом об основных нововведениях, дебаты будут предусматривать участие госоргана и общественности, предусматривается онлайн трансляция и должно быть представлено мнение не менее двух сторон, которые отражают диаметрально противоположенные точки зрения, — сообщила Наталья Пан.

Кроме того, по ее словам, к каждому законопроекту будет прикрепляться план информационного сопровождения с тем, чтобы изучить аудиторию, заинтересованную или не заинтересованную в принятии законопроекта. Также каким образом госорган и в какие сроки доводит сведения этим сторонам.

У Министерства юстиции есть рычаги влияния, без них будем требовать наличие таких планов и документов. Сегодня ситуация такая, что в режиме карантина мы можем проводить обсуждения онлайн. После — будет возможность в очном режиме. В этом заинтересован сам госорган. Ответственность здесь не предусмотрена, но МЮ и МИОР будут содействовать тому, чтобы больший пласт был ознакомлен, — добавила вице-министр.

На брифинге напомнили, что принятый в марте закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования нормотворчества" предусматривает более прозрачный механизм принятия законов. Теперь каждому проекту закона, разработанному по инициативе Правительства будет предшествовать консультативный документ, который специально предназначен для консультации с общественностью.

Также внедряется оценка эффективности принятых законов. Так, госорганы в течении 5 лет после принятия закона должны будут отслеживать положительную или отрицательную динамику. Это делается для того, чтобы обеспечить прозрачной проводимой работе, — объяснила Пан.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан