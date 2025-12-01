Алатау получит статус города опережающего развития: идет подготовка законопроекта

Министерство национальной экономики разработало Консультативный документ регуляторной политики (КДРП) к проекту Конституционного закона РК "О специальном статусе города Алатау", сообщает Zakon.kz.

"Для обеспечения опережающего развития г. Алатау и стимулирования устойчивого экономического роста необходимо закрепить прочную институциональную основу в виде отдельного конституционного закона", – говорится в документе.

Конституционный закон будет направлен на достижение целей функционирования города Алатау в рамках специального статуса и обеспечение следующих элементов институциональной среды:

Специальный правовой режим

Специальный правовой режим г. Алатау должен быть направлен на формирование уникальной институциональной среды, устойчивой привлекающей инвестиций, развитие инноваций и формирование высококвалифицированного человеческого капитала.

Для достижения этой цели органы местного управления в городе Алатау должны обладать полномочиями издавать собственные акты.

При этом акты города Алатау должны регулировать приоритетные направления и охватывать все необходимые области законодательства, связанные с развитием города в специальном статусе.

Направления включают в себя, но не ограничивают:

особенности организации, структуры, осуществления деятельности и полномочий органов местного государственного управления в г. Алатау;

особенности регулирования разработки, внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий и интернет-вещей управления городской инфраструктурой и пространством (Smart City) с учетом перехода к климатической нейтральности;

особенности регулирования процессов проектирования, градостроительного планирования и строительства объектов, а также правовых механизмов инвестирования в указанные сферы субъектами частного предпринимательства, в том числе иностранными юридическими и физическими лицами;

особенности регулирования процессов признания и применения на территории г. Алатау передовых международных и иностранных стандартов, практик, классификаторов, технических регламентов, процедур сертификаций, технических и технологических норм;

особенности регулирования отношений в области жилищных отношений, миграции, трудовых отношений и привлечения иностранной рабочей силы, в том числе высококвалифицированной;

особенности регулирования отношений в области государственных закупок с учетом передовых международных практик;

особенности регулирования оборота цифровых активов и внедрения на их базе цифровых финансовых сервисов, включая возможности уплаты товаров, работ и услуг с применением криптофиатных каналов и регулируемых стейблкоинов;

особенности регулирования применения технологий токенизации, функционирования децентрализованных финансов (DeFi) и интернет-технологий (Web3);

особенности регулирования применения технологий искусственного интеллекта и машинного обучения;

особенности регулирования разработки, внедрения и использования технологических инноваций в сфере образования, здравоохранения, биологических технологий, производства и использования медицинского оборудования;

особенности регулирования разработки, внедрения и использования технологических инноваций производства робототехнических систем, беспилотных аппаратов, электрических летательных аппаратов (eVTOL) в рамках развития отрасли экономики малых высот (LAE) и городской воздушной мобильности (UAM);

особенности регулирования земельных отношений, отношений в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды;

особенности создания, организации и функционирования СЭЗ на территории города, креативной индустрии и игорной деятельности;

особенности регулирования ответственности;

предоставление гарантий стабильности условий инвестирования, защиты инвестиций и регулирования особенностей движения капитала;

применение особого режима налогообложения и бюджетных отношений;

регулирование отношений по согласованному развитию г. Алатау, Алматинской области и г. Алматы в рамках Алматинской агломерации, в том числе в вопросах транспортно-логистических связей, коммунальной и энергетической инфраструктуры, миграционной политики.

Правовые инновации

Технологическая и инновационная среда является быстрорастущей, в связи с чем система законодательства не всегда успевает за ее развитием и своевременно обеспечивать необходимое регулирование, в том числе соответствующее актуальным потребностям и запросу.

Соответственно, для целей опережающего развития г. Алатау и стимулирования устойчивого роста инновационно-ориентированной экономики Республики Казахстан необходимо создать институциональную среду для своевременного внедрения правовых инноваций (правовых новелл), ранее не регулируемых в рамках республиканских актов.

Данные новеллы предполагают не только внедрение новых правовых институтов, но и новые регуляторные механизмы и юридические приемы, и техники. Сами по себе особенности регулирования зачастую предполагают новизну регулирования тех или иных отношений как в области бюджетных отношений, так и в области налогообложения и издания правовых актов.

Управленческие инновации

Конституционный закон предусматривает направленность новых управленческих структур и их процессов на повышение эффективности и результативности, в частности внедрение принципа "одного окна" (One-Stop Shop) в полном объеме, включая, но не ограничиваясь сопровождением процедур, связанных с привлечением инвестиций.

Цифровая интеграция (Smart City, Digital by Default)

Конституционный закон предусматривает, что государственные сервисы и порталы должны создаваться с учетом интеграции цифровых компонентов с самого начала проектирования услуг.

Таким образом, цифровые решения должны рассматриваться как приоритетные и обязательные для применения, а не как дополнительные опции.

Помимо этого, в документе говорится, что на территории г. Алатау в настоящее время реализуются три крупных инвестиционных проекта и планируется их постепенный ввод в эксплуатацию с 2026 года. Общий объем инвестиций по этим проектам составляет около 178 миллиардов тенге, создано около 3 000 рабочих мест. При этом действующие инвестиционные проекты на территории г. Алатау не являются инновационными.

Таким образом, текущая инвестиционная привлекательность города и уровень деловой активности недостаточны для формирования Алатау как центра инноваций и высокой экономической активности.

В связи с этим обеспечение опережающего развития г. Алатау и стимулирование устойчивого экономического роста будет затруднено без закрепления в конституционном законе особенностей издания органами местного государственного управления правовых актов для апробации норм права, инновационных проектов, решений, сервисов и технологий, а также без установления гарантий стабильных условий инвестирования, защиты инвестиций и регулирования движения капитала.

В реализацию проекта Конституционного закона «О специальном статусе города Алатау» предлагается предусмотреть разработку и принятие ряда нормативно-правовых актов:

порядок изъятия земель для государственных нужд на территории города, направленного на ускоренное и упрощенное изъятие земель с предоставлением равноценного земельного участка либо соответствующей компенсацией;

порядок прямого финансирования проектов из республиканского бюджета;

порядок использования воздушного пространства РК, направленного на развитие экономики малых высот и др.

Планируется к 2050 году:

увеличение населения города до 1 млн человек.

создание более 500 тысяч рабочих мест.

сбор налогов в размере 18 251 970 015 долларов США.

КДРП размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 декабря 2025 года.