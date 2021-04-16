Когда достроят крематорий в Алматы

В Алматы при патологоанатомическом бюро строится крематорий. Его будут использовать для сжигания тел умерших и особо опасных биологических отходов. Сегодня на брифинге рассказали, когда его достроят, передает zakon.kz.

Руководитель Управления комфортной городской среды Алматы Сапар Нурашев на брифинге сообщил, что в период пандемии образовалось большое количество особо опасных биологических отходов. К ним относятся медицинские маски, костюмы, пакеты, бинты, шприцы, инструменты для изъятия ПЦР тестов и многое другое.

В создавшейся ситуации утилизация указанных отходов возможна путем их сжигания в специальных печах. В связи с чем, принято решение о строительстве крематория при патологоанатомическом бюро. Крематорий расположен вблизи ТЭЦ-2. На сегодняшний день ведется строительство, завершение запланировано на сентябрь 2021 года, - сказал Нурашев.

Он пояснил, что крематорий также будет использоваться для сжигания тел умерших.

Думаю крематорий нужен городу и в целом нашей республике, - добавил Сапар Нурашев.

В июне 2020 года сообщалось, что в Алматы планируют построить крематорий. Тогда были начаты работы по разработке проектно-сметной документации.