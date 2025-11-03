Появились новости о крематории в Алматы

В Алматы завершена передача крематория на баланс профильной организации акимата, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 ноября 2025 года рассказали в Высшей аудиторской палате (ВАП).

"Во исполнение предписания ВАП акимат Алматы осуществил передачу построенного в 2021 году крематория на баланс профильной подведомственной организации городского акимата. Объект передан на основании состоявшегося ранее государственного аудита, по результатам которого акиму Алматы было поручено определить балансодержателя. В результате постановлением акимата от 17 октября 2025 года объект передан с баланса Управления строительства на баланс КГП на ПХВ "Городское патологоанатомическое бюро" Управления общественного здравоохранения", – сказано в сообщении.

Официальная дата начала работы крематория будет объявлена после завершения всех нормативных процедур.

После завершения строительства крематория в Алматы его запуск периодически переносили. В акимате объясняли, что с момента ввода объекта в эксплуатацию в конце 2024 года стоял вопрос определения его конечного балансодержателя из-за отсутствия норм в действующих санитарных правилах, регламентирующих деятельность крематориев.