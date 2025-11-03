#Народный юрист
События

Появились новости о крематории в Алматы

печь крематория, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 12:41 Фото: wikimedia
В Алматы завершена передача крематория на баланс профильной организации акимата, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 ноября 2025 года рассказали в Высшей аудиторской палате (ВАП).

"Во исполнение предписания ВАП акимат Алматы осуществил передачу построенного в 2021 году крематория на баланс профильной подведомственной организации городского акимата. Объект передан на основании состоявшегося ранее государственного аудита, по результатам которого акиму Алматы было поручено определить балансодержателя. В результате постановлением акимата от 17 октября 2025 года объект передан с баланса Управления строительства на баланс КГП на ПХВ "Городское патологоанатомическое бюро" Управления общественного здравоохранения", – сказано в сообщении.

Официальная дата начала работы крематория будет объявлена после завершения всех нормативных процедур.

После завершения строительства крематория в Алматы его запуск периодически переносили. В акимате объясняли, что с момента ввода объекта в эксплуатацию в конце 2024 года стоял вопрос определения его конечного балансодержателя из-за отсутствия норм в действующих санитарных правилах, регламентирующих деятельность крематориев. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В крематории Китая образовались очереди из-за вспышки коронавируса
07:48, 11 января 2023
В крематории Китая образовались очереди из-за вспышки коронавируса
Bloomberg: В Китае переполнены крематории из-за высокой смертности от COVID-19
14:30, 04 января 2023
Bloomberg: В Китае переполнены крематории из-за высокой смертности от COVID-19
Пускали на зубы: более 4000 тел украли из крематориев в Китае
15:27, 09 августа 2024
Пускали на зубы: более 4000 тел украли из крематориев в Китае
