Чем грозит незаконная перепланировка в Казахстане

Казахстанцы активно используют возможность перепланировки своих квартир. Это объясняется довольно просто, ведь именно она позволяет сделать помещение просторней, более рационально спланировать интерьер. Но преимущества перепланировки появляются только в том случае, если вы следуете закону. Нередко она проводится самовольно, последствия в том случае могут быть неприятными не только для вас, но и ваших соседей. Zakon.kz расскажет, как не получить штраф и не попасть в ситуацию, где с вас потребуют вернуть все, как было.
Чтобы разобраться в теме, первым делом необходимо определится с некоторыми понятиями.
Перепланировка - это когда собственник квартиры меняет что-то в конфигурации квартиры: снос стен, перенос ванны, кухни.
Переустройство - это изменение каких-то инженерных коммуникаций (перенос крана, радиатор отопления и.тд.)
Несущая стена - строительная конструкция, которая обеспечивает прочность, жесткость и устойчивость здания или сооружения. Непродуманный снос несущей стены может привести к катастрофическим событиям: по дому пойдут трещины; перекрытия останутся без опоры, возникнет риск, что из-за повышенной нагрузки они сместятся или вообще рухнут; помещения этой квартиры и всех, которые расположены выше, могут обрушиться.
В число разрешенных изменений входят:
Для этого необходимо обратиться с заявлением в органы архитектуры и градостроительства местных исполнительных органов.
К заявлению нужно приложить:
Копию удостоверения личности.
Копии правоустанавливающих и идентификационных документов на перепланируемое помещение.
Копию доверенности, если заявление подает не собственник перепланируемого помещения.
Кроме этих документов, может потребоваться эскиз (схема) намечаемой перепланировки. В течение 2 недель собственник помещения получит решение на перепланировку.
Далее собственник должен:
По информации Управления градостроительного контроля города Алматы, с начала 2020 года 49 субъектами произведены перепланировки квартир, составлено 116 протоколов об административных правонарушениях.
При этом 16 субъектами произведены перепланировки нежилых помещений находящихся в МЖД, составлено 42 протокола об административных правонарушениях.
Как же их выявляют:
• Соседи могут пожаловаться в надзорные органы на сильный шум.
• Электрик, сантехник или другой представитель управляющей компании, приглашенный в квартиру для каких-либо работ, видит, а затем фиксирует перепланировку.
Согласно ст. 322 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РК, незаконная перепланировка влечет штраф:
— на физлиц 30 МРП — 87 510 тенге (в 2021 году 1 МРП составляет 2 917 тенге);
— субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации 90 МРП (2 62 530 тенге);
— субъектов среднего предпринимательства 150 МРП (4 37 550 тенге);
— крупных предпринимателей 300 МРП (8 75 100 тенге).
За те же действия, которые повлекли или могли повлечь полную потерю прочности и устойчивости здания, налагаются штрафы: 80, 180, 250 и 500 МРП.
Если боитесь что ваши соседи разбирают дом по кирпичику - не дожидайтесь последствий, жалуйтесь. А если сами затеяли грандиозные перемены в квартире, то консультируйтесь с профессионалами, которые помогут вам сделать правильное расположение с инженерной точки зрения.
Если покупатель узнал о незаконности перепланировки, то он несет всю ответственность за приобретенное имущество согласно статьи 188 Гражданского кодекса РК.
Кристина Опёнкова
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