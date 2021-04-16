Чем грозит незаконная перепланировка в Казахстане

Казахстанцы активно используют возможность перепланировки своих квартир. Это объясняется довольно просто, ведь именно она позволяет сделать помещение просторней, более рационально спланировать интерьер. Но преимущества перепланировки появляются только в том случае, если вы следуете закону. Нередко она проводится самовольно, последствия в том случае могут быть неприятными не только для вас, но и ваших соседей. Zakon.kz расскажет, как не получить штраф и не попасть в ситуацию, где с вас потребуют вернуть все, как было.

Что такое перепланировка и переоборудование

Чтобы разобраться в теме, первым делом необходимо определится с некоторыми понятиями.

Перепланировка - это когда собственник квартиры меняет что-то в конфигурации квартиры: снос стен, перенос ванны, кухни.

Переустройство - это изменение каких-то инженерных коммуникаций (перенос крана, радиатор отопления и.тд.)

Несущая стена - строительная конструкция, которая обеспечивает прочность, жесткость и устойчивость здания или сооружения. Непродуманный снос несущей стены может привести к катастрофическим событиям: по дому пойдут трещины; перекрытия останутся без опоры, возникнет риск, что из-за повышенной нагрузки они сместятся или вообще рухнут; помещения этой квартиры и всех, которые расположены выше, могут обрушиться.

Какие изменения в квартире категорически запрещены

Сносить несущие стены или ослаблять их (согласно Свода правил РК СП РК 3.02-101-2012). Переносить ванную или туалет на то место, где у соседей снизу находятся жилые помещения или кухни. Демонтировать общедомовые коммуникации (вентиляционные каналы, перенос стояков отопления или водоснабжения. Объединение балкона с квартирой и вывод на балкон центрального отопления. Присоединение к квартире части подвала или крыши. Пристраивание помещения к панельному дому. Заливка бетонной стяжки в домах, которые на это не рассчитаны (дома с деревянными перекрытиями или панельные «хрущёвки»). Утепление полов за счет центральной системы отопления. Перекрытие источника естественного света. Закрытие доступа к стоякам и счетчикам. Демонтаж межквартирных стен.

Какие работы можно проводить без получения разрешений

Устройство и демонтаж встроенной кладовки, шкафа, антресоли или гардеробной.

Остекление балкона.

Замена окон и дверей.

Установка кондиционера, спутниковой тарелки (если это разрешено в вашем доме).

Установка короба, закрывающего коммуникации.

Установка легких полупрозрачных раздвижных дверей, дверей-купе, перегородок из легких материалов (например, при зонировании комнаты).

Замена радиатора отопления.

Переклейка обоев или покраска стен.

Что делать можно, но нужна регистрация

В число разрешенных изменений входят:

Увеличение площади жилых комнат, туалетов, ванных комнат и совмещенных санузлов за счет прихожей, внутриквартирных коридоров, встроенных кладовок и шкафов.

Объединение помещения электрифицированной кухни и жилой комнаты в единую кухню-столовую.

Перенос ненесущих стен в квартире ради изменения конфигурации комнат (однако запрещается оставлять какие-то комнаты без окна или радиаторов отопления).

Объединение комнаты с коридором или его частью.

Обустраивание входа в совмещенные санузлы, ванные комнаты и туалеты из других помещений квартиры, кроме кухонь и др.

Как оформить перепланировку

Для этого необходимо обратиться с заявлением в органы архитектуры и градостроительства местных исполнительных органов.

К заявлению нужно приложить: Копию удостоверения личности.

Копии правоустанавливающих и идентификационных документов на перепланируемое помещение.

Копию доверенности, если заявление подает не собственник перепланируемого помещения.

Кроме этих документов, может потребоваться эскиз (схема) намечаемой перепланировки. В течение 2 недель собственник помещения получит решение на перепланировку.

Далее собственник должен:

Разработать задание на проектирование.

Обратиться в местный ЦОН для выдачи архитектурно-планировочного задания.

Разработать проект (упрощенный эскиз).

Согласовать проект с органами архитектуры.

Произвести необходимые строительные работы.

Изготовить новый технический паспорт.

Изготовить акт о приемке в эксплуатацию законченной строительством перепланировки собственником самостоятельно.

Как выявляют незаконную перепланировку жилых и нежилых помещений

По информации Управления градостроительного контроля города Алматы, с начала 2020 года 49 субъектами произведены перепланировки квартир, составлено 116 протоколов об административных правонарушениях.

При этом 16 субъектами произведены перепланировки нежилых помещений находящихся в МЖД, составлено 42 протокола об административных правонарушениях.

Как же их выявляют:

• Соседи могут пожаловаться в надзорные органы на сильный шум.

• Электрик, сантехник или другой представитель управляющей компании, приглашенный в квартиру для каких-либо работ, видит, а затем фиксирует перепланировку.

Какой штраф и ответственность за незаконную перепланировку

Согласно ст. 322 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РК, незаконная перепланировка влечет штраф:

— на физлиц 30 МРП — 87 510 тенге (в 2021 году 1 МРП составляет 2 917 тенге);

— субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации 90 МРП (2 62 530 тенге);

— субъектов среднего предпринимательства 150 МРП (4 37 550 тенге);

— крупных предпринимателей 300 МРП (8 75 100 тенге).

За те же действия, которые повлекли или могли повлечь полную потерю прочности и устойчивости здания, налагаются штрафы: 80, 180, 250 и 500 МРП.

Если боитесь что ваши соседи разбирают дом по кирпичику - не дожидайтесь последствий, жалуйтесь. А если сами затеяли грандиозные перемены в квартире, то консультируйтесь с профессионалами, которые помогут вам сделать правильное расположение с инженерной точки зрения.

Чем грозит покупка квартиры с неузаконенной перепланировкой

Если покупатель узнал о незаконности перепланировки, то он несет всю ответственность за приобретенное имущество согласно статьи 188 Гражданского кодекса РК.

Кристина Опёнкова