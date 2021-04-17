Пять нарколабораторий выявили в Казахстане

В Караганде пресечена деятельность транснациональной организованной преступной группы, сообщает zakon.kz.

По данным, опубликованным на официальном сайте МВД РК, ОПГ занималась незаконным оборотом наркотических средств.

Сотрудниками ДП Карагандинской области при содействии Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК были задержаны более 10 человек, причастных к созданию пяти нарколабороторий, действующих на территории пяти областей Республики Казахстан.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что организаторы данных лабораторий, находясь за пределами Республики Казахстан, создали транснациональную организованную группу, занимающуюся изготовлением, хранением, перевозкой и сбытом психотропных веществ на территории Республики Казахстан, Российской Федерации, стран СНГ и дальнего зарубежья. Также они занимались руководством и координацией ее структурного подразделения, действующей на территории Республики Казахстан через Telegram и Signal. начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин

Согласно информации, кураторы транснациональной ОПГ организовывали канал поставки психотропного вещества из-за рубежа в Казахстан, психотропное вещество было в жидком виде и транспортировалось через логистические фирмы под видом автомобильных масел и запчастей, алкогольных напитков, внутри бытовых предметов, масляных радиаторах и огнетушителях.

Отмечается, что общее количество изъятых в сухом и жидком виде синтетических наркотиков составило более 70 кг готового вещества и более 3,5 тонн прекурсоров.

По факту организации и руководства транснациональной организованной группы начато досудебное расследование по ст. 264 ч. 1 и 2 УК РК. Проводится расследование, - говорится в сообщении.