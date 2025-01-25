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Происшествия

Сеть нарколабораторий в двух регионах Казахстана: предполагаемый организатор задержан в Алматы

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, правонарушитель, правонарушители, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 13:37 Фото: pexels
Департаментом полиции Карагандинской области при координации прокуратуры региона проводится досудебное расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом наркотических и психотропных веществ, сообщает Zakon.kz.

Об этом 25 января 2025 года рассказали в пресс-службе ДП региона:

"В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности, ликвидирована нарколаборатория в пос. Асыл. На месте обнаружено около 200 кг наркотических веществ и оборудование для их производства. В ходе операции задержана супружеская пара – 25-летний мужчина и 29-летняя женщина, уроженцы Алматы".

В результате дальнейших действий, как отметили в областной полиции, в Алматы задержан 30-летний организатор сети нарколабораторий, уроженец Темиртау.

"У подозреваемого изъяты вещественные доказательства, включая ноутбук, весы, ежедневники и 21 мобильный телефон, которые использовались для координации деятельности преступной сети".Пресс-служба ДП Карагандинской области

По итогам расследования установлено, что задержанный причастен к организации пяти нарколабораторий, расположенных в Карагандинской и Алматинской областях.

"Среди них лаборатория в Караганде, ликвидированная 17 ноября 2024 года, где изъято 10 кг готовых синтетических наркотиков и более одной тонны прекурсоров, а также лаборатория в поселке Актау, ликвидированная в июне 2023 года".Пресс-служба ДП Карагандинской области

Всего, по данным полиции региона, задержано пять человек, причастных к преступной деятельности.

"Оперативно-следственные мероприятия продолжаются для установления всех участников ОПГ и пресечения их противоправной деятельности", – заключили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что офис интернет-мошенников обустроили в одном из крупных бизнес-центров Алматы, были задержаны граждане России и Казахстана. Позднее МВД раскрыло подробности операции.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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