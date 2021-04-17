В Виндзорском замке проходят похороны принца Филиппа

В часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка проходят похороны принца Филиппа, сообщает zakon.kz.

Как передает ТАСС, траурная церемония проходит по военному образцу, а ее детали были еще много лет назад разработаны при участии самого принца-консорта.

Гроб с телом герцога Эдинбургского вынесли из часовни Выборгского замка и разместили на джипе Land Rover, окрашенный в зеленый цвет в милитари-стиле. Эта идея принадлежала принцу, который лично участвовал в создании автомобиля. На гробу будут лежать личный штандарт принца Филиппа, адмиральская фуражка и церемониальная сабля ВМС.

Из-за коронавирусных предписаний церемония закрыта для публики и включает в себя исключительно членов королевской семьи. Уже за несколько километров до въезда в Виндзор, на шоссе, ведущем к городу, можно увидеть электронные табло, которые настоятельно советуют водителям "избегать поездки в этот район в связи с королевскими похоронами".

Однако несмотря на рекомендации полиции не собираться в день похорон принца Филиппа у королевских резиденций, у Виндзорского замка в общей сложности присутствуют около 1,5 тыс. человек. В городе примерно в радиусе 2 км от резиденции Елизаветы II каждые 100 м стоят вооруженные полицейские, которые обеспечивают безопасность. У южного крыла восточной части замка, где расположены частные покои монарха, дежурят более сотни сотрудников правоохранительных органов.

По настоянию Елизаветы II все старшие члены монаршей семьи присутствуют на мероприятии в гражданской одежде. Несмотря на то, что, как правило, близкие родственники на похоронах усопшего монарха или его супруга надевают военную униформу, на этот раз траурная церемония пройдет по-другому: так, мужчинам предписано быть в визитке (тип сюртука), украшенной орденами и медалями, и черном галстуке, а женщинам - просто в одежде темных тонов.

Согласно британским СМИ, королева установила соответствующий дресс-код с тем, чтобы продемонстрировать единство правящей династии и не "подвергать унижению" принца Гарри, которому после его отказа от статуса старшего члена монаршей семьи и переезда в США запрещено носить военную форму.