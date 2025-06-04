Принц Уильям разработал план похорон Кейт Миддлтон

Королевская семья Великобритании разработала план похорон Кейт Миддлтон на случай ее смерти от онкологического заболевания, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из книги бельгийского биографа Бертрана Декерса "Кейт: тот самый день, когда…", пишет Le Figaro.

По словам автора, принц Уильям лично придумал название для возможной операции – "Рединг-мост" (Operation Reading Bridge). Рединг – родной город принцессы Уэльской, а аббревиатура ORB (от Reading Bridge) также символична: так называется скульптура в лондонском Таэуре – шар с крестом, напоминающий королевскую державу.

Декерс подчеркивает, что такой жест со стороны принца – редкое проявление чувств в окружении, где обычно царит сдержанность. Название плана и участие Уильяма в его разработке он называет "тихим признанием в любви" и знаком того, насколько глубока его привязанность к супруге.

В январе 2024 года Кейт Миддлтон перенесла плановую абдоминальную операцию в Лондоне. Первоначально считалось, что ее состояние не связано с онкологией, однако последующие тесты выявили наличие раковых клеток. 22 марта 2024 года Кейт объявила о своем диагнозе в видеобращении, отметив, что начала курс профилактической химиотерапии.



В сентябре 2024 года она завершила лечение, а в январе 2025 года сообщила, что находится в ремиссии. В своем заявлении Кейт выразила благодарность медицинскому персоналу и подчеркнула, что сосредоточена на восстановлении.

Ранее сообщалось, что в музей Мадам Тюссо вернули фигуру Кейт Миддлтон.

