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Мир

Принц Уильям разработал план похорон Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон, принц Уильям, рак, похороны , фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 20:00 Фото: Instagram/princeandprincessofwales
Королевская семья Великобритании разработала план похорон Кейт Миддлтон на случай ее смерти от онкологического заболевания, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из книги бельгийского биографа Бертрана Декерса "Кейт: тот самый день, когда…", пишет Le Figaro.

По словам автора, принц Уильям лично придумал название для возможной операции – "Рединг-мост" (Operation Reading Bridge). Рединг – родной город принцессы Уэльской, а аббревиатура ORB (от Reading Bridge) также символична: так называется скульптура в лондонском Таэуре – шар с крестом, напоминающий королевскую державу.

Декерс подчеркивает, что такой жест со стороны принца – редкое проявление чувств в окружении, где обычно царит сдержанность. Название плана и участие Уильяма в его разработке он называет "тихим признанием в любви" и знаком того, насколько глубока его привязанность к супруге.

В январе 2024 года Кейт Миддлтон перенесла плановую абдоминальную операцию в Лондоне. Первоначально считалось, что ее состояние не связано с онкологией, однако последующие тесты выявили наличие раковых клеток. 22 марта 2024 года Кейт объявила о своем диагнозе в видеобращении, отметив, что начала курс профилактической химиотерапии. 

В сентябре 2024 года она завершила лечение, а в январе 2025 года сообщила, что находится в ремиссии. В своем заявлении Кейт выразила благодарность медицинскому персоналу и подчеркнула, что сосредоточена на восстановлении.

Ранее сообщалось, что в музей Мадам Тюссо вернули фигуру Кейт Миддлтон. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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