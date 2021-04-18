Папа с дочкой упали в водопад в Акмолинской области

Видео, как мужчину с маленькой девочкой несет по водопаду, появилось в Сети, сообщает zakon.kz.

На кадрах, снятых очевидцем, видно только, как взрослый человек, прижав к себе ребенка, не способный противостоять сильному течению, хватается за камень посреди воды. Люди вокруг в ужасе кричат.

Из комментариев вырисовывается картина, что это водопад в Зерендинском районе Акмолинской области. Папа хотел сделать фотографию с дочкой у водопада. Мама и окружающие отговаривали, но безуспешно.

Девочка упала с камня, папа или прыгнул за ней, или его увлекла за собой дочь.

Их как-то вытащили, и никто серьезно не пострадал.

В пресс-службе ДЧС Акмолинской области заявили, что сообщений об инциденте к ним не поступало.