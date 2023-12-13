Замерзающих иностранцев спасли из сломавшегося автобуса в Акмолинской области
Фото: pixabay
31 гражданина Таджикистана спасли сотрудники МЧС в Акмолинской области. Иностранцы в сильный мороз остались посреди трассы в сломавшемся автобусе, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РК 13 декабря, сотрудники ДЧС Акмолинской области эвакуировали 31 гражданина Таджикистана, которые застряли на трассе "Астана – Петропавловск" в неисправном автобусе. Из-за аварии иностранцы, среди которых было двое детей, остались ночью посреди дороги в сильный мороз.
"Эвакуированных доставили в пункт обогрева города Кокшетау", – сообщили в пресс-службе МЧС.
По предварительной информации, никто из иностранцев не получил обморожений или других травм. После устранения аварии они продолжат путь.
Из-за сильных морозов в Казахстане выходят из строя не только автобусы. В Астане 12 декабря из-за экстремальных холодов задержали вылет самолета.
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