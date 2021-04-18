Умер сооснователь Adobe и один из разработчиков PDF

Умер сооснователь компании Adobe, создающей программное обеспечение, и один из разработчиков формата PDF Чарльз Гешке, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, он умер 16 апреля в США на 82-м году жизни.

Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и технологической индустрии, для которых он был проводником и героем на протяжении десятилетий, - цитирует агентство Associated Press текст письма, разосланного главой компании Adobe Шантану Нарайеном ее сотрудникам.

Гешке получил докторскую степень в Университете Карнеги - Меллона, после чего начал работать в исследовательском центре Xerox в городе Пало-Альто. В 1982 году вместе с американским ученым Джоном Уорноком основал Adobe. В 2009 году тогдашний президент США Барак Обама наградил их Национальной медалью технологий и инноваций.