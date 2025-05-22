Умер казахстанский журналист Диас Ахметшарип

Известный казахстанский журналист Диас Ахметшарип умер на 50-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

СМИ пишут, что в начале мая Ахметшарип был госпитализирован в Актау с обширным инсультом и находился в коме.

Диас Ахметшарип начал карьеру в 1997 году на "Казахском радио", затем работал спортивным журналистом на телеканалах "Хабар" и "Казахстан". Он стал первым директором телеканала "Қазспорт" и занимал должность главного редактора телеканала Insport. С 2003 по 2007 год возглавлял пресс-службу Агентства по делам спорта и туризма РК. В последние годы был советником министра туризма и спорта по связям с общественностью.

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Диаса Ахметшарипа.

Ранее сообщалось, что шведский музыкант Майкл Третов, долгие годы сотрудничавший с группой ABBA, 20 мая 2025 года скончался в возрасте 80 лет. Причины смерти не раскрываются.