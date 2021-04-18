Умер рэпер Black Rob

В США в возрасте 51 года скончался рэпер Black Rob (Роберт Росс), наиболее известный своим хитом Whoa, написанном в 2000-х, сообщает zakon.kz.

Смерть подтвердил бывший менеджер артиста Марк Карри, передает TMZ.

Рэпер находился в больнице в Атланте. В Сети появилось видео с просьбой помочь пациенту с оплатой счетов за лечение и условия пребывания.

В последнее время хип-хоп-сообщество "пыталось помочь Россу встать на ноги", добавил он. По мнению Карри, ситуация схожа с гибелью рэпера DMX.

О смерти рэпера DMX, чье настоящее имя Эрл Симмонс, стало известно 9 апреля. Он скончался в возрасте 50 лет. Его госпитализировали после передозировки наркотиков.