Умер рэпер DMX

Известный американский рэпер DMX скончался в возрасте 50 лет, сообщает zakon.kz.

Как передает Pitchfork, причиной смерти исполнителя стала передозировка наркотиков.

2 апреля стало известно о госпитализации DMX. Он потерял сознание дома из-за передозировки наркотиков, которая вызвала инфаркт.

Эрл Симмонс рос в городе Йонкерс, штат Нью-Йорк. Детство у него было нелегким; отца он не знал, а мать, родившая его в 1970-м в возрасте 19 лет, ребенка воспитывала жестко, зачастую прибегая к рукоприкладству.

Как пишет Lenta.ru, юный Эрл поэтому часто участвовал в потасовках и даже срывался на школьных учителей, швыряя в них стулья. Школа такое поведение терпела недолго: после очередной стычки с преподавателем Симмонс попал на скамью подсудимых, где его приговорили к первому "заключению" — 18 месяцам в закрытом интернате для трудных подростков. Эрлу на тот момент было всего десять лет.

Ссылка, однако, не наставила Симмонса на путь истинный. Совсем наоборот: для вернувшегося из интерната ребенка драки стали регулярным событием, попутно он начал промышлять грабежом, что сделало его частым посетителем полицейских отделов. Мать, устав от неуправляемого ребенка, в итоге самостоятельно сдала его в еще один интернат. Там Эрл увлекся битбоксом и придумал себе псевдоним DMX The Beat Box Enforcer.

Симонс, по его словам, грабил трижды в день – утром школьников, идущих в школу, днем школьников, идущих из школы, по вечерам стариков.

Потом занялся мошенничеством и продажей наркотиков. Но грабить не переставал и однажды ограбил одноклассника в школьной столовой, направив на него обрез, который носил в брюках.

Через пару дней его задержали за ограбление и приговорили к первому "большому" сроку — двум годам в исправительной колонии. Оттуда он сбежал, избив охранника.

На свободе Эрл пробыл недолго: полиции беглеца сдала его собственная мать, когда прознала, что тот вернулся домой и поселился у бабушки. Этого предательства Симмонс ей не простит никогда.

После освобождения в 1988-м преступную жизнь Симмонс не бросил, однако перешел с мелкого грабежа на угон автомобилей.

В биографии Симмонса E.A.R.L. The Autobiography of DMX, артист рассказывал, что в те времена писал песни в основном когда оказывался в тюрьме. Там же он увлекался фристайлом и баттл-рэпом (на свободе, в 1990-х одним из его противников даже стал рэпер Джей Зи). Вскоре, по собственному признанию, Симмонс перестал бояться тюремного заключения.

Я привык к жизни за решеткой. Тюрьма почти стала для меня комфортным местом пребывания. Я более не боялся ее. Я привык спать на твердой поверхности, привык к гнилой еде. Я просто привык к грязному одиночеству жизни, принял его таким, какое оно есть. Я не хотел посещений. Не хотел почты. Письма вызывали у меня тоску и жажду вернуться домой. DMX

В очередной раз освободившись из тюрьмы, Симмонс стал записывать собственные микстейпы, самостоятельно продавая их на улицах. В 1991-м он сделал первые демки, год спустя его подписали на лейбл Ruffhouse, однако записанный на нем дебютный трек Born Loser, полностью оправдав свое название, хитом не стал, и сотрудничество с Ruffhouse у DMX не задалось. Другие лейблы начинающим артистом не заинтересовались — кому-то не нравился слишком грубый голос Симмонса, другие и считали рэпера чересчур агрессивным, ненадежным и попросту "неликвидным". Эол продолжал тем временем промышлять грабежом — кормить ведь надо было и себя, и свою наркозависимость. Последняя привела к тому, что DMX обнес дом собственного менеджера, который приютил у себя бездомного рэпера-уголовника.

Все главные хиты DMX, такие, как Party Up (Up in Here), X Gon' Give It to Ya, Where The Hood At, We Right Here и Ruff Ryders Anthem, помимо качественных танцевальных битов и, в некоторых случаях, фирменного гавканья, объединяют крайне агрессивные, полные жестокости и насилия тексты (половина из них и вовсе считается диссами на неназванных рэперов).

Если взять во внимание травмирующий опыт из детства Симмонса, его борьбу с нищетой и наркозависимостью, тюрьму, грабежи и смертельно опасные стычки, то мрачные и агрессивные песни DMX, прославляющие гангстерскую, уличную маскулинность, и пафосное, но безмерно искреннее понторезничество, выглядят, должно быть, самыми откровенными рэп-композициями того времени.