Названы основные причины ДТП в Казахстане

Одним из основных фактором дорожной безопасности по-прежнему остается транспортная дисциплина участников дорожного движения, сообщил на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов, передает корреспондент zakon.kz.

В 2020 году в условиях карантинных мер по пандемии, ограничения межобластных перевозок, а также низкой транспортной мобильности граждан отмечалось снижение показателей аварийности. Вместе с тем, с начала текущего года с учетом возобновляющейся интенсивности движения, техсостояния автопарка страны, а также недостаточных мер по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры наблюдается рост отдельных показателей аварийности, — сказал Серик Тусупов.

Так, по его словам, за три месяца этого года, при снижении числа ДТП – на 4% и раненых – на 1%, допущен рост числа погибших – на 12% с 325 до 363 человек.

Одним из основных фактором дорожной безопасности по-прежнему остается транспортная дисциплина участников дорожного движения. Ежегодно нами выявляется порядка 5,5 млн нарушений ПДД. В этом году уже выявлено более 1,3 млн нарушений ПДД, в том числе 437 тыс. фактов превышений скорости, 289 тыс. нарушений требований знаков и разметки, 68,6 тыс. нарушений пользований световыми приборами, 5 тыс. нарушений правил перевозки пассажиров и грузов, 19,5 тыс. нарушений правил остановки и стоянки. Задержано 5,2 тыс. водителей в состоянии опьянения. Всего лишено права управления за нарушения ПДД – 6 тыс. водителей, подвергнуты административному аресту 5,3 тыс. человек, — сообщил замглавы Комитета адмполиции.

В целом, он напомнил, что пик аварийности в республике приходился на 2013 год, когда было зарегистрировано 23,5 тыс. ДТП, в которых более 3 тыс. человек погибли и почти 30 тыс. получили ранения.

По информации МВД, за последние семь лет с 2013 года по 2020 год благодаря принимаемым мерам количество ДТП снизилось почти в два раза – или на 42%, количество погибших снизилось на 34%, раненых – на 40%.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан