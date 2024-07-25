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Законодательство РК

В МВД назвали основную причину нарушений ПДД в Казахстане

дороги, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 18:26 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Председатель комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев 25 июля на брифинге в СЦК сообщил, что с начала года полиция выявила почти 6 млн нарушений ПДД в Казахстане. По его мнению, основная причина – низкая дисциплина на дорогах, передает Zakon.kz.

Спикер отметил, что ежегодно в ДТП погибают более 2 тыс. человек и еще свыше 19 тыс. – получают различные увечья.

"С начала года зарегистрировано свыше 10 тыс. ДТП, в которых погиб 981 человек и травмировано свыше 12 тыс. человек. Для объективности хочу отметить, что значительный рост по количеству ДТП и травмированных является прогнозируемым, и это связано с изменением критериев учета ДТП", – сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК. 

По его словам, согласно новым требованиям Генеральной прокуратуры, в учет включаются все ДТП, в результате которых люди обратились в медучреждения, вне зависимости от того, есть вред здоровью либо нет. Ранее же в учет включались только те ДТП, в которых люди получили вред здоровью с обязательным медицинским подтверждением.

"Вместе с тем анализ показывает, что на состояние безопасности дорожного движения по-прежнему продолжает влиять низкая дисциплина на дорогах. Полиция не устраивает гонку за выявлением нарушений, мы пресекаем лишь очевидные нарушения, которые влияют на безопасность дорожного движения. Но ежегодный рост нарушений говорит о том, что дисциплинированность водителей не улучшается, а отдельная категория водителей нарушает правила дорожного движения систематически", – дополнил Султанбаев.

По его данным, с начала года полицией выявлено 5 млн 8 тыс. нарушений ПДД, в том числе оштрафовано 238 тыс. пешеходов.

"Задержано свыше 12 тыс. водителей в состоянии опьянения, выявлено 5 тыс. фактов выезда на встречную полосу. Судами лишены права управления почти 14 тыс. водителей. Подвергнуты адмаресту свыше 12 тыс. нарушителей. С начала года по вине водителей в состоянии опьянения совершено 178 ДТП, в которых погибли 26 и травмированы 234 человека", – резюмировал Кайсар Султанбаев. 

26 апреля 2024 года стало известно, что комитет административной полиции разработал изменения и дополнения в правила дорожного движения. 

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