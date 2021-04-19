Пьяный хулиган прыгал по машинам в Нур-Султане

Полицейские Нур-Султана нашли участников драки на улице. Один из них прыгал по крышам автомобилей, передает zakon.kz.
Видеозапись была опубликована в соцсетях.
Сообщается, что инцидент произошел в 03:30 во дворе дома по улице Петрова. На кадрах видно, как полураздетые молодые люди затеяли драку. Затем один из них запрыгнул на припаркованные авто.
Все нарушители установлены и доставлены в полицию.
Нарушителей привлекли к ответственности за мелкое хулиганство, за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и нарушение тишины в ночное время. Устанавливаются хозяева автомашин в части возмещения ущерба, - сказал начальник УП района "Алматы" ДП Нур-Султана Дастан Калиев.
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