Пьяный хулиган прыгал по машинам в Нур-Султане

Полицейские Нур-Султана нашли участников драки на улице. Один из них прыгал по крышам автомобилей, передает zakon.kz.

Видеозапись была опубликована в соцсетях.

Сообщается, что инцидент произошел в 03:30 во дворе дома по улице Петрова. На кадрах видно, как полураздетые молодые люди затеяли драку. Затем один из них запрыгнул на припаркованные авто.

Все нарушители установлены и доставлены в полицию.

Нарушителей привлекли к ответственности за мелкое хулиганство, за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и нарушение тишины в ночное время. Устанавливаются хозяева автомашин в части возмещения ущерба, - сказал начальник УП района "Алматы" ДП Нур-Султана Дастан Калиев.