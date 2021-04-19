Навального переведут из колонии в больницу

Осужденного оппозиционера Алексея Навального переведут из колонии в областную больницу для осужденных, сообщает zakon.kz.

В настоящее время состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия, — сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний России.

Стационар расположен на территории ИК-3 во Владимирской области. Сторонники Алексея Навального утверждают, что он находится в состоянии, близком к критическому.

Навального задержали 17 января, сразу после прилета из Германии, где он лечился после отравления. 19 января его доставили в следственный изолятор "Матросская Тишина". В начале февраля суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. Оппозиционеру предстоит провести в колонии 2 года 8 месяцев.

25 марта адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что здоровье Алексея Навального ухудшилось. Более 20 врачей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Таруса, Пскова, Твери и Перми подписали открытое обращение во ФСИН по поводу ухудшения здоровья оппозиционера.

31 марта Навальный объявил голодовку, потому что ему не оказывают медицинскую помощь. Ранее политик жаловался на сильные боли в спине и ноге. Также он заявил, что по ночам его якобы будят каждый час для проверки из-за статуса "склонный к побегу". После Навальный рассказал, что заболел: у него поднялась температура до 38,1 и появился сильный кашель. По словам оппозиционера, уже троих осужденных из его отряда госпитализировали с туберкулезом.