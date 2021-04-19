Концерты разрешат проводить в Казахстане. Названа дата

Заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Юлия Якупбаева рассказала, какие объекты начнут работать по пилотному проекту "Ashyq", передает корреспондент zakon.kz.

21 апреля к пилоту присоединяется туристическая сфера. Это будут перевозки, нерегулярные экскурсии до 15 человек внутри города и между городами. Также подключается деятельность концертных залов. Мы сейчас обсуждаем алгоритм и будет ли такая же заполняемость, как для театров, кинотеатров - 20% в красной зоне, - сообщила Юлия Якупбаева на брифинге в СЦК.

Она добавила, что с 5 мая по проекту "Ashyq" также начнут работать караоке и банкетные залы.

Напомним, с 26 апреля приложение "Ashyq" заработает во всех регионах Казахстана, а за посещение общественных мест казахстанцев с "красным" статусом начнут штрафовать.

Тамила Языкова, Нур-Султан