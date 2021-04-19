Казахстан ведет переговоры со SpaceX

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин сообщил, что Казахстан ведет переговоры с компанией Илона Маска - SpaceX, сообщает zakon.kz.

С конца марта мы ведем переговоры со SpaceX, провели несколько онлайн-встреч с Мэттом Ботвиным, директором SpaceX по связям с государственными регуляторами. Есть несколько направлений в которых нам интересно сотрудничество, - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Мусина, "цель министерства – обеспечить интернетом каждый населенный пункт в Казахстане".

Есть предварительные договоренности размещать станцию телепорта вблизи Алматы и подключить на тесты до пяти населенных пунктов. Количество точек в самих селах будем уточнять по мере проработки организационных вопросов. По мере появления новостей буду делиться в социальных сетях. Как только будет полное понимание и договоренности, в какую сторону движемся – выдадим совместный со SpaceX пресс-релиз для СМИ, - заверил глава МЦРИАП РК.

Системой Starlink полностью обеспечено покрытие территории США, Канады и стран Европы. Сейчас на орбите расположены около 1400 спутников компании SpaceX.