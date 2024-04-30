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Багдат Мусин об отставке: Я благодарен каждому

Багдат Мусин об отставке: Я благодарен каждому, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 19:50 Фото: primeminister.kz
Экс-глава Министерства цифрового развития Багдат Мусин прокомментировал свою отставку. Слова благодарности Мусин опубликовал на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Прощальный пост начался с таких слов:

"Вы, наверное, все слышали последнюю новость о том, что я подал в отставку. Хотел бы в первую очередь поблагодарить главу государства за оказанное доверие и предоставленную возможность руководить цифровизацией в стране, как одним из ключевых блоков".

Экс-министр уточнил, что с 2020 года многое было сделано и многое еще предстоит.

Сегодня, продолжил он, Казахстан по праву может называться одной из самых развитых цифровых стран мира.

"И в этом заслуга большой команды профессионалов, с которыми мы вместе росли, делили как трудности, так и большие победы. Я благодарен каждому из вас за поддержку, доверие и вовлеченность в процессы внедрения цифровых сервисов и развитие Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности. Я горжусь нашими достижениями, которые сделали жизнь простых казахстанцев проще и удобнее – это цифровые госуслуги".Багдат Мусин

Кроме того, написал Мусин в завершении:

"Наши прогрессивные цифровые продукты были отмечены на международном уровне и позволили нам представлять нашу страну наряду с мировыми цифровыми лидерами".

Ранее сообщалось, что указом главы государства Мусин освобожден от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. Стоит отметить, что Багдат Мусин возглавлял цифровое министерство со 2 сентября 2020 года. 

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